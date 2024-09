Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di lunedì 16 settembre 2024) "Andrà tutto bene, ma se non dovesse andare bene saluto tutti La vita è così, è un poker, ed è pazzesco. Ma mi sento inondata di bene e non ho rancori. C’è una follia che devo dire: questo è stato l'anno più bello della mia vita,stata amata come mai prima e h