È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il procedimento per le adozioni per chi le persone guarite dal tumore

(Di lunedì 16 settembre 2024) Per chiedere un mutuo in banca o partecipare a un concorso, leche sonoda un, non dovranno più fornire informazioni, né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica. Lo stesso, finalmente, succederà anche se si intende intraprendere il percorso per adottare un bambino. Èil terzo decreto attuativo relativo alla legge sull’oblio oncologico.