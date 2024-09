È morto Tito Jackson fratello di Michael e membro dei Jackson 5 | aveva 70 anni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 16 settembre 2024) Èdidei5 Èall’età di 70il cantante e manager musicaledinonchédei5. Ad annunciare la notizia del decesso è stato Steve Mng, manager e amico di lunga data della famiglia, il quale ha dichiarato a Entertainment Tonight chesi è spento domenica, mentre guidava dal New Mexico all’Oklahoma. La notizia è stata poi confermata dai figli di, Taj, Taryll e TJ, componenti del gruppo R&B 3T, che hanno scritto sui social: “È con il cuore pesante che annunciamo che il nostro amato padre, ildella Rock & Roll Hall of Fame, non è più con noi. Siamo scioccati, rattristati e affranti. Nostro padre era un uomo incredibile che si prendeva cura di tutti e del loro benessere.