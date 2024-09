Dumfries col Monza indica la via | messaggio mandato a Inzaghi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 16 settembre 2024)-Inter ha visto un contributo decisivo da parte di. L’olandese infatti è stato l’unico degli uomini dia tirare in porta. RISOLVE PROBLEMI – L’Inter colha vissuto una serata non semplice. Soprattutto alla voce tiri in porta. Al di là delle scelte di formazione e dei problemi tattici infatti il grosso problema della squadra diè stato quello di inquadrare la porta difesa da Turati. Con un’eccezione. Che risponde a un nome preciso. Quello di Denzel. L’UOMO DEI TIRI IN PORTA –è entrato nel secondo tempo al posto di Darmian. E per quanto non abbia proprio carburato subito, i dati parlano chiaro. Il gol del pareggio dell’Inter lo ha segnato lui, e fin qui era facile. Ma in generale l’olandese è stato autore di entrambi i tiri in porta prodotti dall’Inter.