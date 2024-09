Difendere i confini o strumentalizzare le vite? Don Bosco 2000 sulla vicenda Salvini-Open Arms

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di lunedì 16 settembre 2024) L’associazione Donesprime profonda preoccupazione per la piega che ha preso la. Preoccupa la teoria del Pubblico Ministero di Palermo, il qualche chiede sei anni di carcere per il Vicepremier Matteo. Il quale non avrebbe agito nel 2019 per una