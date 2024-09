Dall' incanto alla scoperta | al Teatro Astra la nuova stagione contemporanea curata da La Piccionaia

Leggi tutta la notizia su vicenzatoday

(Di lunedì 16 settembre 2024) Lateatrale 2024-2025 alpresenta 56 spettacoli in totale: 10 serali, 14 per famiglie e 32 per le scuole. Le nuove rassegne, "Terrestri", "Famiglie a" e "Scuola", iniziano l'8 novembre 2024.L'obiettivo di queste rassegne è stimolare sia adulti che bambini