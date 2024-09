Dal populismo al popolarismo nasce il manifesto di Trisulti con Baccini Tajani Lupi

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 16 settembre 2024) Si è svolto nella giornata di domenica 15 settembre a partire dalle ore 10.30 il convegno "Parliamo dieuropeo e italiano", organizzato dalla Fondazione Foedus presso la certosa dia Collepardo, in provincia di Frosinone, per approfondire i temi cari agli amministratori che vedono il 'centro' e il Partito Popolare Europeo come una