Cremonese caso Vandeputte | zero minuti contro lo Spezia

(Di lunedì 16 settembre 2024) Solo un pareggio per lalonella sfida della 5ª giornata del campionato di Serie B. La gara si è conclusa sul risultato di 1-1 con i gol realizzati da Collocolo e Hristov. La squadra di Stroppa occupa l’8ª posizione: in 5 giornate ha vinto due volte, poi un pareggio e due sconfitte. Il rendimento è stato al di sotto delle aspettative e la squadra dovrà cambiare passo già dalla trasfertail Catanzaro. In casaè scoppiato ilJari, grande colpo del mercato estivo. Il club ha concluso l’operazione con il Catanzaro per una cifra di 3,3 milioni di euro dopo due stagioni esaltanti con il club calabrese. Arrivato con grandi aspettative, il centrocampista non sembra essersi ambientato nella nuova realtà.