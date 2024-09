Controlli nei ristoranti da piazza Marina a Sferracavallo sequestrati 1 300 chili di prodotti

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di lunedì 16 settembre 2024) I loro frigo erano pieni di pesce, frutti di mare e altri generi alimentari privi di ogni documentazione sulla tracciabilità che, in alcuni casi secondo guardia costiera e Asp non sarebbero stati neanche idonei per il consumo umano. Sono oltre 1.300 idiitticial