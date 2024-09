Concorrenti Grande Fratello la Lecciso sostituisce Lino Giuliano ma non si tratta di quella che conosciamo tutti

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di lunedì 16 settembre 2024): ecco chi entrerà al posto di. Alfonso Signorini, conduttore del reality show, ha finalmente portato unaall’interno della casa più spiata d’Italia, ma non sidi Loredana. Secondo l’anticipazione fornita da Davide Maggio, sarà Amandaa varcare la famosa porta rossa.: Amandaal ", la(ma non sidiche)" L'articolo, la(ma non sidiche) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.