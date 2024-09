Come una foto può raccontare le verità del cibo e del pianeta

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 16 settembre 2024) Quel poco di giornalismo italiano che si occupa di agricoltura – su spinta dei casi di cronaca – ci ha aiutato un po’ a capireè fatto il livello più basso e degradante del lavoro nei campi, quello rappresentato dal caporalato e dallo sfruttamento umano che serve per farci comprare il passato di pomodoro in sconto, che usiamo per fare il ragù vegano perché siamo etici e gli animali non li sfruttiamo.In altre parti del mondo la condizione degli agricoltori è ancora più drammatica e strutturale, al punto da avere effetti devastanti anche sulla salute delle famiglie degli stessi agricoltori che tutti i giorni lavorano la terra.