Collabora & Innova un progetto di Regione Lombardia per sostenere la sinergia tra imprese e organismi di ricerca

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di lunedì 16 settembre 2024) Misura volta a promuovere progetti complessi diindustriale e Sviluppo sperimentale realizzati conzione tra PMI, Grandieddi, per favorire grandi investimenti strategici per lo sviluppo dizioni di prodotto o di processo. Agevolazioni per leda Il bando assegna agevolazioni comprese tra il 40% e il