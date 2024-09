Claudia Conte torna su RAI Radio1 | al via la seconda edizione de La mezz’ora legale

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 16 settembre 2024)su RAIcon ladel suo programma La, in partenza il 16 settembre, ogni lunedì alle 10:00. Un appuntamento che, come ha anticipato lei stessa sul suo profilo Instagram, affronterà tematiche sociali di grande importanza, come la lotta alle droghe, l’abuso di alcool, le truffe online, la