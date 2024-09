' Cerchio sulla genitorialità' alla libreria Libò

Leggi tutta la notizia su cataniatoday

(Di lunedì 16 settembre 2024) "Le giornate con i miei figli sono un litigio continuo!". "Tutto diventa urla, rabbia e frustrazione!". Ci confronteremo su come litighiamo e su come gestire in modo costruttivo il litigio tra noi e i nostri figli. Incontro a cura di: Stefania Aiello - Educatore, Pedagogista, Rita Alfina