Cassino tutto pronto per la conferenza di presentazione del Mennea day

Leggi tutta la notizia su frosinonetoday

(Di lunedì 16 settembre 2024) “Torna ilDay” aper il dodicesimo anno consecutivo. La città non dimentica l’atleta che, proprio sulla pista di atletica dello stadio Gino Salveti a lui intitolata, il 22 Marzo del 1983 scrisse l’ennesimo record mondiale nei 150 metri percorsi in 14”8. L’evento, previsto come