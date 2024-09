Casarin | Il Var va usato DIVERSAMENTE la tendenza che vedo è SBAGLIATA Stiamo INVENTANDO noi le regole

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 settembre 2024) Le parole di Paolo, ex arbitro e dirigente dell’AIA, sulle polemiche per l’utilizzo del Var in Serie A Paoloha parlato a Radio anch’io sport delle polemiche per l’utilizzo del Var in Serie A. PAROLE – «Spero che siano stati casi di malfunzionamento del meccanismo tecnologico e non siano gli arbitri che hanno bisogno di sei minuti per decidere perché se