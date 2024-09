Carabiniere in borghese sventa un furto in abitazione

Leggi tutta la notizia su vicenzatoday

(Di lunedì 16 settembre 2024) E’ stata molto breve la tentata fuga di due donne scoperte a cercare di entrare in unadi Coccanile, piccola frazione del Comune di Copparo, nel Ferrarese. Una strada in larga parte sterrata e con poche abitazioni isolate, ideale per potersi introdurre illegalmente in un luogo con la