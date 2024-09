Cantiere in Milano | modifiche alla viabilità sulla Varesina da Baranzate e al bus Atm 560 da Arese e Bollate

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di lunedì 16 settembre 2024) A partire da oggi, lunedì 16 settembre, ha inizio un grosso intervento a, che comporterà la modifica dellaper chi entra dama anche il percorso dei bus della linea 560 che dava aQt8 passando per Garbagnate,. Deviazioni per chi entra in