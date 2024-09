Cancro al seno allo stadio iniziale nuove terapie migliorano sopravvivenza

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 16 settembre 2024) All'Esmo 2024 presentato studio su ribociclib, ''il trattamento riduce del 28,5% il rischio di recidiva'' In un'analisi aggiornata dello studio registrativo di fase III Natalee, la terapia mirata con ribociclib aggiunta alla terapia endocrina (Et) mostra un consistente beneficio dopo 3 anni di trattamento, riducendo il rischio di recidiva del 28,5% rispetto alla sola Et,