Cancro al seno allo stadio iniziale nuove terapie migliorano sopravvivenza

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 set. (Adnkronos Salute) – In un’analisi aggiornata dello studio registrativo di fase III Natalee, la terapia mirata con ribociclib aggiunta alla terapia endocrina (Et) mostra un consistente beneficio dopo 3 anni di trattamento, riducendo il rischio di recidiva del 28,5% rispetto alla sola Et, nei pazienti con tumore della mammella inII e III positivo per i recettori ormonali e negativo per il recettore 2 del fattore umano di crescita epidermica (Hr+/Her2-). Questo beneficio dilibera da malattia invasiva è risultato coerente in tutti i sottogruppi di pazienti predefiniti, compresi quelli con linfonodi negativi. I dati late-breaking di questa analisi post-hoc a 4 anni sono presentati oggi al Congresso 2024 della European Society for Medical Oncology (Esmo) di Barcellona.