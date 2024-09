CalcioSerie A | Lazio-Hellas Verona 2-1

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 16 settembre 2024) 22.40 Labatte e supera il. All' Olimpico, 2-1 per i biancocelesti che vanno a 7 punti,fermo a 6. La cronaca. Zaccagni verticalizza per Dia che sorprende Montipò sul primo palo (5'). Geniale tocco di prima di Kastanos per Tengstedt che pareggia (7'), Provedel si oppone a Lazovic, Montipò a Rovella. Su corner di Zaccagni, Castellanos trova la zampata vincente e il suo terzo gol (20'). Nella ripresa,Montipò tiene in partita l'con un doppio salvataggio su Dia e Tavares,poi su botta di Tchaouna.