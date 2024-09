Calcio | Inter Asllani rinnova fino al 2028

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il centrocampista albanese classe 2002 in nerazzurro per altre quattro stagioni MILANO - Kristjane l'ancora insieme. Il club nerazzurro ha annunciato, attraverso un comunicato, di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del centrocampista classe 2002:sarĂ