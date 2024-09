Calcio Eccellenza riscatto Cenaia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Pisa 16 settembre 2024 – Insi è giocata la seconda giornata di campionato. Il Fratres Perignano gioca una buona gara ma non passa al Comunale ‘Corsini’ di Fucecchio. Cosi arriva il terzo pareggio consecutivo, il secondo in campionato dopo il primo in Coppa col Montespertoli. Dopo il pareggio interno all’esordio contro il Camaiore, è arrivato questo a reti bianche contro il Fucecchio dell’ex bomber Sciapi, peraltro espulso nella ripresa. Due punti per la squadra di mister Falivena. Erano in cerca dile altre tre pisane, tutte sconfitte nella prima giornata. I Mobilieri Ponsacco hanno pareggiato in trasferta a Certaldo (1 – 1). Vantaggio locale a metà primo tempo, e pareggio su autorete per la formazione di mister Macelloni. Un punto in classifica per i Mobilieri.