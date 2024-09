Calcio | Champions Nyberg arbitra City-Inter Bologna-Shakhtar a Saggi

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 16 settembre 2024) Lo svedese ha già diretto in passato Roma, Lazio e Milan ROMA - Sarà Glennl'arbitro mercoledì sera alle 21, all'Etihad Stadium, di Manchester, valida per la prima giornata diLeague. Lo svedese è all'esordio con i nerazzurri, in generale i suoi precedenti con le italiane