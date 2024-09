Calcio | Champions Morata Sempre immaginato sfide come Milan-Liverpool

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 16 settembre 2024) "Non vediamo l'ora di scendere in campo, siamo molto carichi"O - "Da quando ho firmato mi immaginavo di giocare queste partitequella contro i Reds. Potrebbe essere una semifinale o una finale. Vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi. Non vediamo l'ora di scendere in campo e siamo mol