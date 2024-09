Cala il sipario sullo spettacolo itinerante  Romeo e Giulietta- My heart is your | Bilancio positivo pubblico giovane in crescita

Leggi tutta la notizia su veronasera

(Di lunedì 16 settembre 2024) L’emozione deldavanti alla coppia di sposi israeliani; l’ammirazione per i coniugi australiani sposati da 64 anni; l’incredulità di fronte ai fidanzanti in evidente stato di alterazione da vino; lo stupore per le due ragazze insieme da quando erano all’asilo. Anche quest’anno lo