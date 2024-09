Borsa | Milano positiva +02% corrono Saipem e Generali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Si mantienePiazza Affari dopo oltre 3 ore di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,2%, anche se al di sotto dei massimi della mattinata. In calo a 134,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 0,6 punti al 3,5%, mentre quello tedesco sale di 0,8 punti al 2,15%. Si conferma brillante(+4,24%) all'indomani di una commessa da 4 miliardi di dollari (3,6 miliardi di euro) in Qatar. Seguono Unipol (+2,21%) e(+2%), la prima promossa ad 'outperform' dagli analisti di Mediobanca con un prezzo obiettivo in crescita del 47% a 14 euro e una quotazione odierna di 9,71 euro, la seconda invece favorita dalla raccomandazione d'acquisto di Jefferies.