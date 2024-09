Borsa | l' Europa resiste future contrastati Milano +013%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Resistono in territorio positivo le principali borse europee a parte Francoforte (-0,27%) con iUsa invariati in vista della decisione della Fed sui tassi attesa per giovedì, insieme a quelle della Banca centrale norvegese e della Boe. In linea con il dato della prima lettura l'inflazione in Italia in agosto e in leggero calo l'indice dei prezzi alla produzione in Germania (-0,8% su base mensile e -1,1% su base annua), mentre dagli Usa è in arrivo l'indice manifatturiero di New York. In rialzo il greggio (Wti +0,57% a 69,02 dollari al barile) a differenza del gas (-4,96% a 34,13 euro al MWh ad Amsterdam), che sconta le scorte record in, arrivate al 93% contro l'87% medio del periodo negli ultimi 5 anni. Poco mosso l'oro (-0,03% a 2.