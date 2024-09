Borsa | Europa in allungo future Usa positivi Milano +033%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Allungano il passo le principali borse europee e azzerano il calo segnato in apertura.(Ftse Mb +0,4%) è la migliore davanti a Madrid (+0,37%) e Parigi (+0,16%). Poco sopra la parità Londra (+0,05%), mentre non riesce a raggiungerla Francoforte (-0,15%). In calo l'indice dei prezzi all'ingrosso in Germania (-0,8% su base mensile e -1,1% su base annua) mentre è confermato in seconda lettura il calo dell'inflazione italiana in agosto all'1,1% su base annua. In arrivo il saldo della bilancia commerciale italiana, le retribuzioni e la bilancia commerciale dell'Eurozona e dagli Usa l'indice manifatturiero di New York. Gli occhi sono puntati però sulla Fed, che decide giovedì sui tassi. Sale il greggio (Wti +0,82% a 62,21 dollari al barile), debole il gas (-2,21% a 34,86 euro al MWh) ad Amsterdam, in rialzo invece l'oro (+0,82% a 2.588,16 dollari l'oncia).