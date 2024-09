Borghetto M San Vito Andato in scena il 2º Memorial Cristiana Morosetti

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 16 settembre 2024) La seconda edizione in memoria dell’ex giocatrice recentemente scomparsa svoltasi presso lo Stadio Comunale “E.Carletti” di Monte San. Incontro amichevole tra le vecchie glorie della Vigor Senigallia e Jesina MONTE SAN, 15 settembre 2024 – L’appuntamento connon poteva mancare neanche quest’anno. Dopo il successo della scorsa prima edizione, si è svolto nuovamente ilin ricordo di. L’ex giocatrice scomparsa lo scorso febbraio al termine di una dolorosa malattia, era stata ricordata dal suocero nonché organizzatore dell’evento, Maurizio Sordoni lo scorso settembre in occasione di quello che sarebbe dovuto essere, il suo 50º compleanno. Fai clic qui per vedere lo slideshow.