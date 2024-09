Bonucci ESALTA Chiellini | Ecco cosa potrà DARE alla Juve da dirigente

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 settembre 2024) Le parole di Leonardo, ex difensore dellantus, sul ritorno di Giorgioin bianconero. Tutti i dettagli Leonardo, ex difensore dellantus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del ritorno di Giorgioin bianconero.– «Io e Giorgio abbiamo condiviso tanti anni in campo ma anche fuori. Il suo carattere, la sua idea