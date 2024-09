Bologna e Napoli insieme per la rigenerazione urbana l' inclusione e i giovani

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di lunedì 16 settembre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DITODAYhanno “tante cose in comune e tante cose da fare”. Parola del sindaco di, Gaetano Manfredi, che in questi giorni con alcuni suoi assessori è in missione istituzionale aper confrontarsi con il sindaco