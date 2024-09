Benedetta Parodi occhio al finale di Bake Off Italia | un caso clamoroso su RealTime

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“Off”) Davvero brillante l'idea di Real Time di trasmettere dal 2013Off, emanazionena dell'originale inglese The Great BritishOff. Si tratta di un talent in stile Masterchefle cui sfide però si basano sulla preparazione di dolci. Aspiranti pasticceri nell'arco delle puntate vengono giudicati dalla giuria di assoluto rispetto composta da Iginio Massari, Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Il ruolo di conduttrice è ricoperto fin dalla prima edizione da. Ottimi ascolti anche per questo avvio della 12esima edizione, con la puntata di venerdì che, nonostante la forte concorrenza generalista, ha segnato 622mila spettatori e il 3.6% di share con picchi superiori al 4% grazie alin cui sono stati definiti i 14 concorrenti.