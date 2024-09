Bellissima Naomi Watts in Balenciaga a fianco del marito Billy Crudup

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 16 settembre 2024) Da poche ore si è conclusa a Los Angeles la cerimonia degli Emmy Awards 2024 che ha visto il trionfo della serie Shogun (su Disney+) con ben 18 statuette. Successo, anche se meno di quanto preventivato, per The Bear con 11 premi mentre la miniserie Baby Reindeer ha portato a casa 6 Emmys. A brillare non solo le statuette ma anche le tante star che hanno affollato il red carpet, specialmente alcune coppie affiatate e super glamour.