Bata compie 130 anni e collabora con l’Accademia Teatro alla Scala

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 16 settembre 2024) La Ballerina capsule collection rilegge l’iconico modello Batovka Ogni donna, con il suo stile e le sue scelte, deve sempre sentirsi sicura di sé stessa e del suo cammino: 'Make your way'. È con questo claim-manifesto checelebra il 130esimoversario dsua fondazione, che non solo apre una nuova era per il brand,