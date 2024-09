Bagagli in ritardo di 8 giorni coppia toscana verrà risarcita 12 anni dopo dalla compagnia aerea | Danno da stress

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 16 settembre 2024) Due settimane di relax e spensieratezza si erano trasformati in un viaggio infernale. Il motivo è la più classica delle paure per chi viaggia in aereo: lo smarrimento dei. È ciò che è accaduto a unapisana ben dodicifa. E ora è arrivata finalmente la decisione: laresponsabile dei loro averi dovrà risarcirli di 1.500 euro, raddoppiati a 3mila per «dda». L’odissea dei due pisani Staccare la spina per una dozzina dilontano da casa, dal lavoro, dagli ambienti quotidiani. Come milioni di italiani ogni anno, unadi pisani aveva deciso di volare in Indonesia e godersi qualche giorno di vacanza. Si imbarcano a Firenze su un volo di unastraniera: direzione Giacarta. Ma già l’inizio non è dei migliori: per varie problematiche legate agli scali aerei. I due arrivano a destinazione con un giorno di