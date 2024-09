Autobrennero una guida più connessa per strade più sicure e pulite

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 16 settembre 2024) Nell’ambito del progetto europeo C-Roads Italy, autostrada del Brennero ha sviluppato il protocollo per la trasmissione dei messaggi tra infrastruttura e veicoli. Conoscendo il numero di veicoli, velocità e il meteo potranno essere suggerite velocità adeguate a evitare il formarsi di code e stop and go