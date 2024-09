Arriva l' autunno piogge e temperature giù di 4-6 gradi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 16 settembre 2024) AGI - Il weekend appena trascorso ha visto un miglioramento delle condizioni meteo sull'Italia mentre la tempesta Boris sferzava l'Europa centro-orientale causando anche alluvioni. Ma i prossimi giorni vedranno la goccia fredda in quota presente sui Balcani tornare verso il Mediterraneo e approfondire un minimo di pressione al suolo. Avremo così una settimana all'insegna dell'instabilità in Italia con possibilità die acquazzoni diffusi, localmente anche intensi e a carattere di temporale. Sul fronte dellenon avremo invece sostanziali variazioni con valori che si manterranno anche di 4-6al di sotto delle medie del periodo. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italia che non mostrano sostanziali variazioni a questo quadro fino all'inizio della terza decade di settembre.