Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 16 settembre

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 16 settembre 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 16Jack dice a Sheila di non essere disposto ad aiutarla come suo avvocato penalista. L’incontro parte quindi in salita, con Jack che dichiara di essersi presentato in prigione soltanto per stabilire un addio definitivo tra loro. Sheila mette in opera tutte le sue arti seduttive per instaurare un dialogo a suo favore con Jack. Katie torna da Carter negli uffici della Forrester e gli racconta di non essere rimasta a pranzo a casa di Bill, al quale ha ribadito che tra loro ci sarà sempre un forte legame ma che in questo momento la sua priorità è Carter, da cui è tornata subito anche per rassicurarlo.