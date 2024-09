Anm | anche ministri rispettino la legge

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 16 settembre 2024) 21.32 "Quello di Salvini è un processo politico nella misura in cui ha come imputato un esponente politico dell' allora e dell'attuale governo, ma non è un processo alla politica". A dirlo a La7 è il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia. "un ministro può essere soggetto a controlli di legalità. Se non si accetta questo non siamo noi a sbagliare ma chi si aspetta altro", aggiunge.