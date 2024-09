Anagni quale è la verità sul ripristino della viabilità in Via Calzatora?

Leggi tutta la notizia su frosinonetoday

(Di lunedì 16 settembre 2024) "Ma perchè nessuno dice come stanno le cose? Hanno impiegato tre anni per un viadotto sulla parte franata di Via, ricordandosi soltanto a giugno che si doveva intervenire anche sull'altro tratto di strada a rischio frana. Hanno fatto il lavoro a metà - spiega in una nota l'Avv. Luca