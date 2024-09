Amadeus torna a parlare della Rai | Economicamente hanno fatto di tutto per trattenermi

Leggi tutta la notizia su today

(Di lunedì 16 settembre 2024) "Per l'ultima registrazione di Affari tuoi non c'era nessun dirigente, io ho le spalle larghe ma non nego che qualcuno tra i tecnici si è dispiaciuto": a dirlo è statonel corsoconferenza stampa di presentazione dei palinsesti di Warner Bros. Discovery all'Università Cattolica di