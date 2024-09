AMADEUS | DALLA RAI STESSA OFFERTA DI DISCOVERY NON LEGGO UN GRAZIE PER AFFARI TUOI

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di lunedì 16 settembre 2024)ha presentato in conferenza stampa la sua nuova avventura ache lo vedrà protagonista di Nove dal 22 settembre con “Chissà chi è” e “Suzuki Music Party“. La Rai ha fatto di tutto economicamente, sul tavolo dell’avvocato che ha seguito le trattative c’erano due bozze contrattuali uguali, ma è venuto a mancare qualcosa dal punto di vista affettivo. Lo ha dettodurante la presentazione della stagione televisiva di Warner Brosrispondendo ad una domanda sulla fine del suo rapporto con la tv pubblica e il passaggio a Nove. “In Rai potevo avere un contratto che non avevo mai avuto, ma ho scelto di andare in un’altra azienda – ha aggiunto -, può sembrare una follia ma io vado a sensazioni e alla mia età il rapporto umano viene prima di molte altre cose, è fondamentale“.