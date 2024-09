Amadeus | dalla Rai avevo gli stessi soldi ma meno umanità Fiorello? E' come un fratello ma decide lui dove andare

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 16 settembre 2024) I due contratti , praticamente identici per cifre e proposte, sono rimasti sul tavolo dell’avvocato che seguiva le trattative per due mesi prima cheprendesse la sua decisione. Quella di lasciare la Rai dopo 25 anni e sbarcare alla Warner Bros Discovery . «La Rai ha fatto di tutto economicamente per trattenermi, ma è venuto a mancare qualcosa dal punto di vista umano e affettivo ha detto