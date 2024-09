Al via i lavori per la nuova palestra alla De Filippo | sarà aperta anche di pomeriggio

Leggi tutta la notizia su casertanews

(Di lunedì 16 settembre 2024) Al via il cantiere per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo da basket, pvolo e calcio a 5Scuola “E. De” di via Ungaretti a San Nicola la Strada.L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Vito Marotta, ha infatti ottenuto un importante finanziamento nell’ambito