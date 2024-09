Agrigento Capitale della Cultura 2025

Leggi tutta la notizia su mondouomo

(Di lunedì 16 settembre 2024) Approfittiamo dei progettili in partenza a Racalmuto, per ricordare che la bella città disaràSultura. Chi non conoscee la sua meravigliosa Valle dei Templi? È fiorita di mandorli in primavera e spazzata dai venti caldi siciliani in estate, splendente in autunno e in inverno, da sempre incastonata

. MondoUomo.it.