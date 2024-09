Agricoltori Coldiretti | Possibilità di espansione della coltivazione della barbabietola da zucchero

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di lunedì 16 settembre 2024) Per fare il punto sulla stagione agraria che sta per concludersi e offrire nuove opportunità agliRimini ha organizzato un incontro con Coprob – Italia Zuccheri unico produttore diitaliano, per illustrare le novità ai soci diRimini che hanno