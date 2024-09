Addio a Tito Jackson fratello di Michael | con i Jackson Five incantò l’America e il mondo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 16 settembre 2024) Iperdono un altro pezzo:, che insieme ai fratelli, Jermaine, Jackie e Marlon è stato uno dei membri fondatori dell’iconico gruppo familiare dei5, è morto domenica all’età di 70 anni. La notizia della scomparsa è stata riportata per la prima volta da Entertainment Tonight, citando Steve Manning, un amico di lunga data e collaboratore della famiglia. Manning ha dichiarato cheha avuto un attacco di cuore durante un viaggio in auto. La rivista “People” ha poi confermato la notizia con il nipote di, Siggy. Il messaggio dei figli L’annuncio ufficiale è stato dato dai figli TJ, Taj e Taryll in una dichiarazione pubblicata su Instagram: “È con grande dolore che annunciamo che il nostro amato padre, membro del Rock & Roll Hall of Fame, non è più con noi.