A Villa d’Almè a lezione di galateo a quattro zampe

(Di lunedì 16 settembre 2024). Sabato 14 settembre l’evento aperto ai proprietari di cani e ai loro pet insieme all’educatore cinofilo di Ca’ Zampa Paolo Bosatra “Come abituare il cane all’utilizzo della museruola e del guinzaglio? Quali regole seguire per una passeggiata serena con il proprio pet? Come rendere più serena e forte la convivenza uomo-pet in città?”. A queste, e a tante altre domande, ha risposto l’educatore cinofilo di Ca’ Zampa, polo italiano di eccellenza di strutture veterinarie, Paolo Bosatra in occasione di un evento aperto ai proprietari di per e ai loro compagni di vita a 4