A Venezia e Mestre un corso di primo soccorso

Leggi tutta la notizia su veneziatoday

(Di lunedì 16 settembre 2024) Avete assistito a un incidente e volete chiamare il 118, ma non sapete cosa dire? Avete un familiare che sta male e non sapete cosa fare? Lo scoprirete con “Pillole diSoc”, un’iniziativa che vi guiderà su come affrontare situazioni in cui è richiesto un piccolo aiuto sanitario